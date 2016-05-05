Фестиваль кави у м. Ужгород

28–29 травня в Ужгороді відбудеться перший в історії міста фестиваль кави – Ungvar coffee festival.
Завданням фестивалю є популяризація Ужгорода серед туристів, як туристичного центру та сприяння визнанню Ужгорода столицею кави в Україні.
В рамках фестивалю кави Ungvar coffee festival буде проведено:
- кава–батл – змагання по вмінню готувати різні кавові напої
- кава–експо – виставка, на якій будуть представлені різні виробники кави, обладнання для приготування кави та ін.
- буде презентована кавова карта Ужгорода (Ungvar coffee map)
Запрошуємо Вас також прийняти участь у круглому столі на тему: “Кавовий фестиваль, як візитівка туристичного Ужгорода“, який відбудеться о 17.00 за київським часом в будівлі художнього музею на вул. Жупанатській (головна локація фестивалю).
План круглого столу:
- 1. Кавові традиції ужгородців – міф або реальність.
- 2. Чи може Ужгород називатися кавовою столицею України
- 3. Чи може фестиваль кави Ungvar coffee festival стати найяскравішою туристичною подією в м. Ужгород
Згідно інформації оргкомітету Ungvar coffee festival, за сприянням Ужгородської міської ради.
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