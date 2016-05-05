Фестиваль кави у м. Ужгород

05.05.2016 Admin Фестивалі Закарпаття 3

Фестиваль кави у м. Ужгород

2829 травня в Ужгороді відбудеться перший в історії міста фестиваль кавиUngvar coffee festival.

Завданням фестивалю є популяризація Ужгорода серед туристів, як туристичного центру та сприяння визнанню Ужгорода столицею кави в Україні.

В рамках фестивалю кави Ungvar coffee festival буде проведено:

  • кавабатлзмагання по вмінню готувати різні кавові напої
  • каваексповиставка, на якій будуть представлені різні виробники кави, обладнання для приготування кави та ін.
  • буде презентована кавова карта Ужгорода (Ungvar coffee map)

Запрошуємо Вас також прийняти участь у круглому столі на тему: “Кавовий фестиваль, як візитівка туристичного Ужгорода“, який відбудеться о 17.00 за київським часом в будівлі художнього музею на вул. Жупанатській (головна локація фестивалю).

План круглого столу:

  • 1. Кавові традиції ужгородцівміф або реальність.
  • 2. Чи може Ужгород називатися кавовою столицею України
  • 3. Чи може фестиваль кави Ungvar coffee festival стати найяскравішою туристичною подією в м. Ужгород

Згідно інформації оргкомітету Ungvar coffee festival, за сприянням Ужгородської міської ради.

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