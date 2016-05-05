Фестиваль кави у м. Ужгород

28 – 29 травня в Ужгороді відбудеться перший в історії міста фестиваль кави – Ungvar coffee festival .

Завданням фестивалю є популяризація Ужгорода серед туристів, як туристичного центру та сприяння визнанню Ужгорода столицею кави в Україні.

В рамках фестивалю кави Ungvar coffee festival буде проведено:

кава – батл – змагання по вмінню готувати різні кавові напої

– – кава – експо – виставка , на якій будуть представлені різні виробники кави , обладнання для приготування кави та ін .

– – , , . буде презентована кавова карта Ужгорода ( Ungvar coffee map )

Запрошуємо Вас також прийняти участь у круглому столі на тему: “Кавовий фестиваль, як візитівка туристичного Ужгорода“, який відбудеться о 17.00 за київським часом в будівлі художнього музею на вул. Жупанатській (головна локація фестивалю).

План круглого столу:

1 . Кавові традиції ужгородців – міф або реальність .

. – . 2 . Чи може Ужгород називатися кавовою столицею України

. 3 . Чи може фестиваль кави Ungvar coffee festival стати найяскравішою туристичною подією в м . Ужгород

Згідно інформації оргкомітету Ungvar coffee festival, за сприянням Ужгородської міської ради.