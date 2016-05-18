Фестиваль “Срібний Татош” 2016 (Чинадієво, Закарпаття)

П’ятий за своїм рахунком фестиваль культури середньовіччя “ Срібний Татош ” ( Чинадієво ) відбудеться 20 травня 2016 р – 21 травня 2016 р .

Фестиваль, який пройде у 2016 році у середньовічному замку під назвою Сент–Міклош поблизу Мукачева, буде уже 5–м. Фестиваль “Срібний Татош” швидко встиг здобути любов як закарпатців так і гостей з України.

Назва фестивалю “Срібний Татош” символізує своєрідного закарпатського пегаса. Який, в свою чергу, об’єднує в собі такі якості як чистота, благородство, вірність, честь, мужність та доброту,

Замок “Сент Міклош” збудований у ХV сторіччі, над річкою Латорицею, поруч з могутніми Карпатськими вершинами. Так сталося, що через своє розміщення тут проходило багато торгових шляхів, якими рухались як купці так і війська багатьох князів. Для того, щоб хоч якось, нагадати людям про ці шляхетні часи, от уже п’ять років сюди приїздять лицарі з України та Європи.

На відвідувачів фестивалю “Срібний Татош 2016” чекають захоплюючі поєдинки (лицарі будуть озброєні справжньою середньовічною зброєю – мечами та алебардами), бугурти, старовинна музика, запашні страви приготовані за стародавніми рецептами, стрільба з луків та арбалетів, різноманітні майстер–класи та святковий ярмарок. А також танці, забави та видовищне фаєр–шоу. На поціновувачів середньовіччя на фестивалі “Срібний Татош 2016” також очікує спеціально облаштована фотозона, де можна буде сфотографуватись у обладунках та костюмах того часу.