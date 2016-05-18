Фестиваль “Срібний Татош” 2016 (Чинадієво, Закарпаття)

18.05.2016 Admin Фестивалі Закарпаття 2

П’ятий за своїм рахунком фестиваль культури середньовіччяСрібний Татош” (Чинадієво)  відбудеться 20 травня 2016 р21 травня 2016 р.

Фестиваль, який пройде у 2016 році у середньовічному замку під назвою СентМіклош поблизу Мукачева, буде уже 5м. ФестивальСрібний Татошшвидко встиг здобути любов як закарпатців так і гостей з України.

"Срібний Татош"
Афіша “Срібний Татош 2016”

Назва фестивалюСрібний Татош”  символізує своєрідного закарпатського пегаса. Який, в свою чергу, об’єднує в собі такі якості як чистота, благородство, вірність, честь, мужність та доброту,

ЗамокСент Міклошзбудований у ХV сторіччі, над річкою Латорицею, поруч з могутніми Карпатськими вершинами. Так сталося, що через своє розміщення тут проходило багато торгових шляхів, якими рухались як купці так і війська багатьох князів. Для того, щоб хоч якось, нагадати людям про ці шляхетні часи, от уже п’ять років сюди приїздять лицарі з України та Європи.

"Срібний Татош"
Середньовічні поєдинки на фестивалі “Срібний Татош”
"Срібний Татош"
Підготовка до поєдинку на фестивалі “Срібний Татош”
"Срібний Татош"
Лицарський двобій

На відвідувачів фестивалюСрібний Татош 2016чекають захоплюючі поєдинки (лицарі будуть озброєні справжньою середньовічною зброєюмечами та алебардами), бугурти, старовинна музика, запашні страви приготовані за стародавніми рецептами, стрільба з луків та арбалетів, різноманітні майстеркласи та святковий ярмарок. А також танці, забави та видовищне фаєршоу. На поціновувачів середньовіччя на фестиваліСрібний Татош 2016також очікує спеціально облаштована фотозона, де можна буде сфотографуватись у обладунках та костюмах того часу.

2 Comments

Leave a Reply

Ваш email не буде публікуватися.


*