Через нестачу коштів змінилися умови надання субсидій

Для повної виплати наявних субсидій на Закарпатті не вистачає понад 250 млн. грн.

1 травня, під час офіційної прес-конференції Закарпатської ОДА, про надання субсидій для населення розповіла директор Департаменту соцзахисту Закарпатської адміністрації – Ганна Морозюк. Згідно її слів, тепер пільги надаватимуться, виходячи з доходів особи за останні 12 місяців (раніше було за півроку). Для розрахунку субсидії буде враховуватись сукупний дохід усією сім’ї одержувача субсидії. Також для отримувачів субсидії буде відмінено пільги якими вони володіли, на оплату житлово-комунальних послуг. Норма дозволеного використання газу для опалення теж змінилась, вона буде зменшена з 7-ми до 5,5 м. куб. Цього року потреба коштів для виплат субсидій на Закарпатті складає 739 млн. грн., а в наявності є лише 495 млн. грн.