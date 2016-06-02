Стан виплати заробітної плати в Закарпатті

Сума невиплаченої заробітної плати загалом по Закарпатській протягом квітня 2016р. зменшилася на 12,8% і станом на 1 травня 2016р. склала 5887,8 тис. грн та становить 0,3% загального показника по Україні.
Протягом квітня 2016р. заборгованість із заробітної плати серед активних підприємств Закарпатської області області зменшилася на 18,0%.
У квітні 2016р. на заводах та інших організаціях які звітуються щомісячно було зайнято 169,0 тис. працівників, з середньою заробітною платою – 3906 грн., це на 1,1% більше ніж у минулому місяці 2016р. У середньому Зарплата найманих працівників підприємств Закарпатської області у 2,8 раза перевищує рівень мінімальної заробітної плати (згідно чинного законодавства з 1 вересня 2015р. мінімальна заробітна плата складає 1378 грн.).
За інформацією Головного управління статистики у Закарпатській області.
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