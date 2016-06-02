Стан виплати заробітної плати в Закарпатті

Сума невиплаченої заробітної плати загалом по Закарпатській протягом квітня 2016р . зменшилася на 12 , 8 % і станом на 1 травня 2016р . склала 5887 , 8 тис . грн та становить 0 , 3 % загального показника по Україні .

Протягом квітня 2016р. заборгованість із заробітної плати серед активних підприємств Закарпатської області області зменшилася на 18,0%.

У квітні 2016р. на заводах та інших організаціях які звітуються щомісячно було зайнято 169,0 тис. працівників, з середньою заробітною платою – 3906 грн., це на 1,1% більше ніж у минулому місяці 2016р. У середньому Зарплата найманих працівників підприємств Закарпатської області у 2,8 раза перевищує рівень мінімальної заробітної плати (згідно чинного законодавства з 1 вересня 2015р. мінімальна заробітна плата складає 1378 грн.).

За інформацією Головного управління статистики у Закарпатській області.