Дипломатична контрабанда

Під виглядом дипломатичного вантажу , з наданням офіційних документів , зловмисник намагався ввезти на територію Словаччини 60 тисяч пачок контрабандних цигарок .



Мікроавтобус з контрабандою спинили працівники СБУ, які виявили бажання перевірити вміст вантажу, на що водій автівки дав категоричну відмову, мотивуючи це тим, що вантаж є дипломатичним і перевіряти його вміст дозволено лише у присутності представників МЗС України. Трохи згодом, намагаючись уникнути відповідальності, водій вирішив розвернути авто та поїхати у протилежному напрямку. Йому на заваді стали співробітники СБУ, які затримали водія автівки, та все ж таки, оглянули вантаж. Під час поглибленого огляду автомобіля, із залученням спеціально вивченої собаки, прикордонниками разом із співробітниками СБУ було виявлено приблизно 60 тисяч пачок цигарок,які містили українські акцизні марки. Загальна сума товару склала 620 911 тис. грн. повідомляє ДФСУ у Закарпатській області.

Наразі виникає питання, хто саме підписував звідомо неправдиві документи, що надавалися для захисту контрабанди від митного огляду. Офіційна реакція МЗС на даний інцидент поки що невідома.

За інформацією ДФС у Закарпатській області