В Ужгороді викрито завод по підпільному виробництву кон’ячних виробів

400 літрів виготовленої , готової до споживання фальсифікованої продукції , більш ніж 800 пляшок з сурогатом , більше тонни етилу , понад 3000 акцизних марок та етикеток . Саме таку кількість фальсифікату вилучили поліцейські спільно з співробітниками прокуратури .

Виробники “кустарного алкоголю” фальсифікували такі марки, як “Тиса” , “Закарпатський“, “Ужгородський“.

Найбільший цех по виробництву фальсифікату було виявлено по вул. Гагаріна в Ужгороді. Правоохоронці запевняють, що в день такий цех виробляв по 500 пляшок підробних алкогольних напоїв.

Напої вироблялись з етилового спирту, спеціальної фарби та ароматизаторів. Сурогат розливали у пляшки, які вже були у використанні.

Зловмисникам загрожує до 12–ти років в’язниці.

Інформація ГУНП у Закарпатській області