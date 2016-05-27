В Ужгороді викрито завод по підпільному виробництву кон’ячних виробів

27.05.2016 Admin КРИМІНАЛ 0

В Ужгороді викрито завод по підпільному виробництву кон'ячних виробів

400 літрів виготовленої, готової до споживання фальсифікованої продукції, більш ніж 800 пляшок з сурогатом, більше тонни етилу, понад 3000 акцизних марок та етикеток. Саме таку кількість фальсифікату вилучили поліцейські спільно з співробітниками прокуратури.

Виробникикустарного алкоголюфальсифікували такі марки, якТиса” , “Закарпатський“, “Ужгородський“.
Найбільший цех по виробництву фальсифікату було виявлено по вул. Гагаріна в Ужгороді. Правоохоронці запевняють, що в день такий цех виробляв по 500 пляшок підробних алкогольних напоїв.

Напої вироблялись з етилового спирту, спеціальної фарби та ароматизаторів. Сурогат розливали у пляшки, які вже були у використанні.

Зловмисникам загрожує до 12ти років в’язниці.

Інформація ГУНП у Закарпатській області

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