В Ужгороді викрито завод по підпільному виробництву кон’ячних виробів

400 літрів виготовленої, готової до споживання фальсифікованої продукції, більш ніж 800 пляшок з сурогатом, більше тонни етилу, понад 3000 акцизних марок та етикеток. Саме таку кількість фальсифікату вилучили поліцейські спільно з співробітниками прокуратури.
Виробники “кустарного алкоголю” фальсифікували такі марки, як “Тиса” , “Закарпатський“, “Ужгородський“.
Найбільший цех по виробництву фальсифікату було виявлено по вул. Гагаріна в Ужгороді. Правоохоронці запевняють, що в день такий цех виробляв по 500 пляшок підробних алкогольних напоїв.
Напої вироблялись з етилового спирту, спеціальної фарби та ароматизаторів. Сурогат розливали у пляшки, які вже були у використанні.
Зловмисникам загрожує до 12–ти років в’язниці.
Інформація ГУНП у Закарпатській області
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