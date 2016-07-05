В Ужгороді затримали небезпечного рецедивіста з Донецька.

Під час операції під назвою “Розшук” співробітниками поліції Закарпаття було затримано особливо небезпеченого злочинця, який уже досить довгий час перебував у розшуку та має не одну судимість за вбиства, розбої, грабежі.
В колишньому мешканець м. Донецьк переховувався у обласному центрі Закарпатської області, та доволі детально слідкував за своєю безпекою, тому як кожного разу змінював місце проживання. При затриманні у злочинця було виявлено 2 травматичні пістолети та набої до них а також суму готівкою невідомого походження.
Leave a Reply