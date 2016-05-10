Як пройшов фестиваль “Угочанська Лоза 2016”

7 травня , у м . Виноградів Закарпатської області розпочався фестиваль виноробів – « Угочанська лоза 2016 ».

Першого ж дня видовищного свята виноробства «Угочанська лоза» – відбулась туристична екскурсія по вузькоколійці сполучення Виноградів-Шаланки (так-званий “Винний шлях“).

Поїзд, який складався з трьох вагонів, заполонили учасники а також гості фестивалю, серед яких були присутні як українські туристи, так і туристи з таких країн як Словакія, Венгрія, Чехія, Великобританія та Сполучені Штати.

Гостів фестивалю «Угочанська лоза» пригощали у вагонах поїзда, прикрашеного стародавніми фотографіями, та характерною вишивкою. Протягом усього маршруту людей також частували вином, розповідали історії про край. Надзвичайно теплу атмосферу створив виступ народних артистів а також музичний ансамбль.

Під час першої зупинки відреставрованого поїзду в с.Олешник гостів «Угочанської лози» представники місцевої громади с. Олешник зустріли смачними гостинцями та народними піснями . Туристам вдалось подивитись на величезну колекцію з предметів стародавнього побуту у місцевому музеї.



Екскурсія під назвою “винний шлях” пролягла по так-званій Боржавській вузькоколійці та тривала аж до с.Шаланки. У цьому мальовничому закарпатському селі учасникам та гостям фестивалю спочатку було представлено художню виставку колекції картин талановитого закарпатського художника угорського походження – Міклоша Горонгоза, згодом гостей підбадьорили запальними народними угорськими танцями та піснями.

А в кінці шоу-програми гостей та туристів фестивалю «Угочанська лоза» запросили до прогулянки по історичному винному погребу, де понад 300 років тому, угорський князь Ференц Ракоці ІІ скликав свій останній сейм. Після стількох років бурливої Закарпатської історії, коли край неодноразово переходив “з рук в руки” цей стародавній винний погріб дійшов до нашого часу, та навіть більше, став своєрідною туристичною візитівкою Закарпаття. Уже котрий рік своєрідна атмосфера цього вишуканого винного підвалу допомагає туристам зануритись у минуле.

Серед почесних гостів дійства «Угочанська лоза 2016» було помічено багато посадовців краю, серед яких генконсул Угорщини в м.Берегово – Ендре Саліпскі.

Сподіваємось, що закарпатський фестиваль “Угочанська лоза” буде в подальшому лише розвиватись і запрошувати ще більше туристів.