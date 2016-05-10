Як пройшов фестиваль “Угочанська Лоза 2016”

10.05.2016 Admin ПОДІЇ 1

Угочанська лоза 2016

7 травня, у  м. Виноградів Закарпатської області розпочався фестиваль виноробів – «Угочанська лоза 2016».

Першого ж дня  видовищного свята виноробства «Угочанська лоза» – відбулась туристична екскурсія по вузькоколійці сполучення Виноградів-Шаланки (так-званийВинний шлях“).
Поїзд, який складався з трьох вагонів, заполонили учасники а також гості фестивалю, серед яких були присутні як українські туристи, так і туристи з таких країн як Словакія, Венгрія, Чехія, Великобританія та Сполучені Штати.

Гостів фестивалю «Угочанська лоза» пригощали у вагонах поїзда, прикрашеного стародавніми фотографіями, та характерною вишивкою. Протягом усього маршруту людей також частували вином, розповідали історії про край. Надзвичайно теплу атмосферу створив виступ народних артистів а також музичний ансамбль.

ugochansjka_loza_2016_1 Угочанська лоза 2016

Під час першої зупинки відреставрованого поїзду в с.Олешник гостів  «Угочанської лози» представники місцевої громади с. Олешник зустріли смачними гостинцями та народними піснями . Туристам вдалось подивитись на величезну колекцію з предметів стародавнього побуту у місцевому музеї.

Угочанська лоза 2016
Екскурсія під назвою  “винний шляхпролягла по так-званій Боржавській вузькоколійці та тривала аж до с.Шаланки. У цьому мальовничому закарпатському селі учасникам та гостям фестивалю спочатку було представлено художню виставку колекції картин талановитого закарпатського художника угорського походженняМіклоша Горонгоза, згодом гостей підбадьорили запальними народними угорськими танцями та піснями.

Угочанська лоза 2016 Угочанська лоза 2016

А в кінці шоу-програми гостей та туристів фестивалю «Угочанська лоза» запросили до прогулянки по історичному винному погребу, де понад 300 років тому, угорський князь Ференц Ракоці ІІ скликав свій останній сейм. Після стількох років бурливої Закарпатської історії, коли край неодноразово переходивз рук в рукицей стародавній винний погріб дійшов до нашого часу, та навіть більше, став своєрідною туристичною візитівкою Закарпаття. Уже котрий рік своєрідна атмосфера цього вишуканого винного підвалу допомагає туристам зануритись у минуле.

Угочанська лоза 2016

Серед почесних гостів дійства «Угочанська лоза 2016» було помічено багато посадовців краю, серед яких генконсул Угорщини в м.БереговоЕндре Саліпскі.

Сподіваємось, що закарпатський фестивальУгочанська лозабуде в подальшому лише розвиватись і запрошувати ще більше туристів.

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