Закарпатська обласна філармонія відкриває свої двері для туристів

Закарпатська обласна філармонія на даний момент займає будівлю колишньої синагоги евреїв-ашкеназі у м. Ужгород.

Будівлю колишньої синагоги зведено у 1904 році. Закарпатська філармонія зайняла цю споруду у 1947 році. Як відомо, вона спроектована таким чином, що акустика в ній просто ідеальна. Не для кого не секрет, що багато туристів приїздять до Ужгорода для того щоб помилуватись стародавньою архітектурою. Колишня ужгородська синагога, побудована у мавританському стилі привертає до себе увагу майже всіх туристів, які проходять повз. Для того щоб побачити споруду зсередини необхідно буде придбати квиток.

Вартість квитка – 15 грн. (10 грн. – пільговий)

Графік роботи:

Робочі дні: 10-16 год.

Вихідні: 12-15 год.

Усередині філармонії, можна також помилуватись такими рідкими у наш час музичними інструментами, як: