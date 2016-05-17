Закарпатська обласна філармонія відкриває свої двері для туристів

Закарпатська обласна філармонія на даний момент займає будівлю колишньої синагоги евреїв-ашкеназі у м. Ужгород.
Будівлю колишньої синагоги зведено у 1904 році. Закарпатська філармонія зайняла цю споруду у 1947 році. Як відомо, вона спроектована таким чином, що акустика в ній просто ідеальна. Не для кого не секрет, що багато туристів приїздять до Ужгорода для того щоб помилуватись стародавньою архітектурою. Колишня ужгородська синагога, побудована у мавританському стилі привертає до себе увагу майже всіх туристів, які проходять повз. Для того щоб побачити споруду зсередини необхідно буде придбати квиток.
Вартість квитка – 15 грн. (10 грн. – пільговий)
Графік роботи:
- Робочі дні: 10-16 год.
- Вихідні: 12-15 год.
Усередині філармонії, можна також помилуватись такими рідкими у наш час музичними інструментами, як:
- рояль “Steinway & Sons”,
- рояль “Petroff”,
- орган “Riger Kloss”,
- клавесин.
Дуже гарна пам’ятка архітектури, але коли була у євреїв – виглядала краще. Радянська влада позабирала всі релігійні символи з неї, та закрила стіною зірку Давида на балконі споруди. Згори замість свитків Тори встановили ліру. Знущалися з релігії як могли.