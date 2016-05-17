Закарпатська обласна філармонія відкриває свої двері для туристів

17.05.2016 Admin РІЗНЕ 1

Закарпатська обласна філармонія відкриває свої двері для туристів

Закарпатська обласна філармонія на даний момент займає будівлю колишньої синагоги евреїв-ашкеназі у м. Ужгород.

Закарпатська обласна філармонія відкриває свої двері для туристів
Стеля центрального залу

Будівлю колишньої синагоги зведено у 1904 році. Закарпатська філармонія зайняла цю споруду у 1947 році. Як відомо, вона спроектована таким чином, що акустика в ній просто ідеальна. Не для кого не секрет, що багато туристів приїздять до Ужгорода для того щоб помилуватись стародавньою архітектурою. Колишня ужгородська синагога, побудована у мавританському стилі привертає до себе увагу майже всіх туристів, які проходять повз. Для того щоб побачити споруду зсередини необхідно буде придбати квиток.

Вартість квитка – 15 грн. (10 грн. – пільговий)

Графік роботи:

  • Робочі дні: 10-16 год.
  • Вихідні: 12-15 год.

Усередині філармонії, можна також помилуватись такими рідкими у наш час музичними інструментами, як:

  • рояль “Steinway & Sons”,
  • рояль “Petroff”,
  • орган “Riger Kloss”,
  • клавесин.
Закарпатська обласна філармонія відкриває свої двері для туристів
Будівля колишньої синагоги зсередини

1 Comment

  1. Дуже гарна пам’ятка архітектури, але коли була у євреїв – виглядала краще. Радянська влада позабирала всі релігійні символи з неї, та закрила стіною зірку Давида на балконі споруди. Згори замість свитків Тори встановили ліру. Знущалися з релігії як могли.

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