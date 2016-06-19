В Ужгороді пройшла першість області з паверліфтингу

Вчора 18 червня, в спортивному клубі “Проспект” за сприяння депутата міської ради, мецената Євгена Прозора пройшла першість Закарпатської області з паверліфингу.

За здобуття нагород та спортивних розрядів боролись спортсмени з Мукачівського, Хустського, Виноградівського, Ужгородського та інших районів області. Серед присутніх атлетів були як новачки так і спортсмени з великим досвідом. Найзапекліша боротьба як завжди склалась у спортсменів у великих вагових категоріях.

Не оминули змагання і дівчата, які останнім часом активно залучаються до спорту.

Хочеться також нагадати, що Євген Прозор сам у минулому активний учасник змагань, переможець багатьох конкурсів, нині докладає значних зусиль для розвитку спорту в області. В його послужному списку щорічна організація змагань з футболу, паверліфтингу, боротьби та ін.