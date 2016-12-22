Існує легенда, згідно якої, вперше гуляш почали готувати пастухи. Гуляш-левеш – це традиційно угорська страва, м’ясний суп, Гуляш-левеш можна приготувати з будь-якого м’яса. Найчастіше, гуляш-левеш готують з яловичини, курки, індички, свинини, баранини, телячого м’яса, точно, . Яловичий гуляш (гуляш-левеш)- є найпоширенішим. Навідміну від інших – гуляш зі свинини готується найшвидше, тому що свинина краще проварюється. Якщо свинини під рукою немає, можна використати телятину. В нашому рецепті ми розглядаємо гуляш-левеш з яловичини.

Для приготування страви “гуляш-левеш” нам потрібні наступні інгридієнти:

м’ясо яловиче – 1 кг.

жовток – 2 шт.

сіль – за смаком

Відварюємо м’ясо. Коли воно звариться, то воду зливаємо, а м’ясо пропускаємо через м’ясорубку з великою решіткою. В окремій каструлі кип’ятимо воду, кидаємо туди підготовлене м’ясо. Солимо. Збиваємо жовток, додаючи потрохи до нього 4-5 ложок гарячого бульйону. цю масу вливаємо до кип’ячої страви.