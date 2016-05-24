Крумплі підбивані

24.05.2016 Admin Закарпатська кухня 0

Крумплі підбивані рецепт

Підбивані крумплі (не плутати з підбиваними лопатками) – це доволі популярна страва закарпатської кухні, яку знає готувати майже кожна закарпатська господиня.

Для приготування нам знадобиться:

  • картопля – 1 кг
  • смалець сала – 1 столова ложка
  • борошно – 2 столові ложки
  • цибуля – 1 шт.
  • сметана – прибл. 3 столові ложки.
  • сіль, перець – за смаком

Почищену та порізану картоплю кладемо в каструлю, заливаємо водою та варимо.

Коли картопля буде напівготова,  робимо заправку:  у сковорідці топимо ложку смальцю, кладемо борошно і, мішаючи, присмажуємо.

Кидаємо подрібнену цибулю.  Коли вона зазолотиться – наливаємо трохи холодної води, добре все перемішуємо. Виливаємо приготовану заправку у страву та  додаємо сметани. Солимо і варимо поки картопля не стане повністю м’яка.

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