Крумплі підбивані

Підбивані крумплі (не плутати з підбиваними лопатками) – це доволі популярна страва закарпатської кухні, яку знає готувати майже кожна закарпатська господиня.

Для приготування нам знадобиться:

картопля – 1 кг

смалець сала – 1 столова ложка

борошно – 2 столові ложки

цибуля – 1 шт.

сметана – прибл. 3 столові ложки.

сіль, перець – за смаком

Почищену та порізану картоплю кладемо в каструлю, заливаємо водою та варимо.

Коли картопля буде напівготова, робимо заправку: у сковорідці топимо ложку смальцю, кладемо борошно і, мішаючи, присмажуємо.

Кидаємо подрібнену цибулю. Коли вона зазолотиться – наливаємо трохи холодної води, добре все перемішуємо. Виливаємо приготовану заправку у страву та додаємо сметани. Солимо і варимо поки картопля не стане повністю м’яка.