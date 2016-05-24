Крумплі підбивані

Підбивані крумплі (не плутати з підбиваними лопатками) – це доволі популярна страва закарпатської кухні, яку знає готувати майже кожна закарпатська господиня.
Для приготування нам знадобиться:
- картопля – 1 кг
- смалець сала – 1 столова ложка
- борошно – 2 столові ложки
- цибуля – 1 шт.
- сметана – прибл. 3 столові ложки.
- сіль, перець – за смаком
Почищену та порізану картоплю кладемо в каструлю, заливаємо водою та варимо.
Коли картопля буде напівготова, робимо заправку: у сковорідці топимо ложку смальцю, кладемо борошно і, мішаючи, присмажуємо.
Кидаємо подрібнену цибулю. Коли вона зазолотиться – наливаємо трохи холодної води, добре все перемішуємо. Виливаємо приготовану заправку у страву та додаємо сметани. Солимо і варимо поки картопля не стане повністю м’яка.
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