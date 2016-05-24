Лопатками на Закарпатті називають свіжі стручки квасолі. Закарпатська кухня, багата на смачні страви, але підбивані лопатки можна назвати родзинкою закарпатської кухні.

Отже, для того щоб приготувати підбивані лопатки нам необхідні наступні інгридієнти:

спаржева квасоля(стручки молодої квасолі) – 1 кг

– смалець сала – 1 столова ложка

– борошно – прибл. 2 столові ложки

– прибл. цибуля – 1 шт.

– сметана – прибл. 300 мл

– прибл. зелень , сіль , перець – за смаком

Стручки молодої квасолі чистимо, ламаємо і кидаємо у кип’яток. Коли вони вже стануть напівготові, треба посолити і кинути ще трохи зелені. Далі необхідно зробити так-звану заправку до лопатків: у сковорідці розтопити (нагріти на вогні) ложку смальцю, додати туди борошна та мішаючи, підсмажувати. Далі вкинути подрібненої цибулі. А коли вона трохи підсмажиться – доливаємо горнятко холодної води та добре розмішуємо.

Останній крок – заправку необхідно залити у повністю відварену квасолю і додати сметани. От і все, підбивані лопатки готові.