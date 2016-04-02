Закарпатський бограч – смачна страва запозичена з угорської кухні. Гуляш, який на Закарпатті готують з м’яса, помідорів, моркви, картоплі, паприки та спецій. Страву дуже полюбляють туристи.

Для приготування закарпатського бограчу нам буде необхідно:

м’якоть свинини або яловичини – 750 г

цибуля – 300 г

копчене сало – 150-200 г

морква – 300 г

перець солодкий – 350 г

солодкий перець (червоний молотий) – 2-3 столові ложки

помідори – 600 г

картопля – 800-1000 г

борошно – 300 г

яйця – 2шт.

сіль, часник, петрушка, гострий перець – за смаком

У великий казан (справжній угорський а тепер і закарпатський бограч готується на відкритому вогні у казані) кинути нарізане сало. Коли сало “пустить сік”, кинути в казан подрібнену цибулю, червоний перець. Згодом додати нарізані шматочки м’яса (або реберця). Протушити до напівготовності.

Кинути нарізану моркву, петрушку, перець та помідори. Підлити води і тушкувати.

Коли м’ясо буде от-от готове – залити усе водою та додати картоплі, підсолити, поперчити до смаку. Варити до готовності. Після цього заправити подавленим часником та зеленню.