Фестиваль “Угочанська лоза” 2016

22.04.2016 Admin Фестивалі Закарпаття, ЦІКАВЕ 1

Фестиваль "Угочанська лоза" 2016

Відкритий закарпатський фестиваль вина та виноробів Угочанська лоза у м. Виноградово буде проведено 7,8 травня.

Виноградівський район Закарпатської області відомий насамперед своїми колоритними винами різних марок. Історично так склалося що потенціал розвитку виноробства на Закарпатті може вдовольнити багатьох сучасних гурманів. Не стало винятком і м. Виноградів у Закарпатській області. Саме тут проходить уже 11й щорічний фестиваль вин та виноробстваУгочанська лоза. Традиційно на фестивалі Угочанська лоза завжди проходить виставка винної продукції (з можливістю придбати та просто скуштувати), щорічний конкурс виноробів – “Найкраще вино“, концертні програми, майстер класи, та ярмарки.

Отже, на 2016 рік програмою святкового фесту Угочанська Лоза заплановано:

7 Травня 2016 (субота)

  • Комплект екскурсій маршрутом такзваногоВинного шляху” (з 10.00 до 17.00 за Київським часом):
  • Виноградів (екс.”Виноградний Виноградів“)
  • Олешник (Туристів та гостів фестивалю Угочанська лоза запросять відвідати  Олешницький музей та насолодитися фольклорною програмою з традиційним народним колоритом)
  • Шаланки (відвідування залу для дегустацій ім. «Ференца ІІ Ракоці»)
  • Виноградів (Культурноконцертна програма після повернення)

8 Травня 2016 (неділя)

  • Конференція Угочанська лоза (поч. 12.00)
  • святкова колона по пл. Миру (13.00)
  • Урочисте відкриття святкового фесту Угочанська лоза, оголошення переможця конкурсуНайкраще вино” (13.30)
  • Безпосередньо робота фестивалю Угочанська лоза
  • Fireshow Угочанська лоза (21.30)

Відвідавши фестиваль Угочанська лоза” ви не залишитесь байдужими та назавжди закохаєтесь у закарпатське вино!

 

Фестиваль "Угочанська лоза" 2016
Фольклорна програма з традиційним народним колоритом

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